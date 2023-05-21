محافظ الإسكندرية يوجه بالإسراع في أعمال رفع كفاءة شارع أبو سليمان بحي شرق

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إن نسبة تنفيذ أعمال رفع كفاءة شارع أبو سليمان بحي شرق بلغت 40%، موجها اللواء أحمد حبيب رئيس الحي، بالتنسيق مع المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل، والإسراع في تنفيذ مشروع الرصف استجابة لمطالب المواطنين المتزايدة برصف الشارع.

وشدد الشريف، على ضرورة إنهاء الأعمال بأعلى كفاءة وفي أقرب وقت ممكن، فضلا عن تذليل أية عقبات تواجه أعمال الرصف، ليجد المواطنون تطورا ملموسا، وتنتهي مشكلة الزحام بالمنطقة نظرا لكون شارع أحمد أبوسليمان، يعد من أهم الشوارع بالمنطقة ويربط بين شارعين من أهم الشوارع الحيوية بالحي، ورصفه يساعد على إحداث انفراجة كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة وكذا تلبية لاحتياجات المواطنين.

يذكر أن المحافظ أطلق إشارة البدء في تطوير الشارع نهاية مارس الماضي استجابة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات وتأخر تطويره بسبب عدم وجود جميع المرافق بالشارع من قبل، وتم إدراج الشارع ضمن الخطة الاستثمارية للطرق للعام الجاري.

ويربط الشارع بين محور المحمودية حتى شارع مصطفى كامل بطول 2 كيلو متر وعرض 20 مترا في الاتجاهين، ويخدم قطاع عريض من المواطنين.

فيما أوضحت المهندس أمل محمود مدير مديرية الطرق و النقل، أنه جار العمل على رصف شارع أبو سليمان بداية من ميدان كوبري أبو سرحة، حتى المحمودية؛ حيث تم وضع طبقة بالكامل وجار عمل الشنايش وتركيب الأرصفة.