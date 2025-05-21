قصور الثقافة تعرض مشعلو الحرائق على مسرح الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، العرض المسرحي "مشعلو الحرائق"، ضمن عروض الموسم الحالي، التي تقدمها هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بفرع ثقافة الإسكندرية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تجربة نوعية بيت ثقافة بولكلي، عن نص الكاتب ماكس فريش، دراماتورج د. محمد أبو دومة، وإخراج محمد زغلول، وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشهد حضور محمد حمدي، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ولجنة التحكيم المكونة من: المخرج المسرحي أحمد طه، المخرج محمد حجاج، مهندسة الديكور رانيا حداد، الناقد يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي.

وتدور الأحداث حول الخطر الكامن في التغاضي عن الشر عندما يتجلى في بدايته بشكل مألوف أو غير مثير للقلق، ويتضح ذلك من خلال البطل "عمران" الذي يستضيف شخصين في منزله بدافع المجاملة، متجاهلا كل الإشارات الواضحة إلى نواياهم التدميرية، ويظل يرفض تصديق أنهم يشكلون تهديدا حقيقيا إلى أن يفوت الأوان.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني.

اوضح المخرج محمد زغلول أن العرض ينتمي إلى المسرح العبثي، وتظهر فكرته كيف يتسبب الأفراد في تدمير حياتهم إما بسذاجتهم أو بتجاهلهم للواقع الواضح من حولهم.

وأضاف أن العرض يحمل رسالة ذات طابع أخلاقي مفادها الانتباه إلى خطورة فصل الأخلاق عن الفعل، والتعريف بكيف يسهم تجاهل الشر، أو التساهل معه في تمكينه وانتشاره.

وعن الأحداث قال "زغلول" تدور داخل مدينة تتعرض لسلسلة من الحرائق المتعمدة، تحدث نتيجة مخططات لغريبين يحضران إلى منزل البطل "عمران" ويستضيفهما بدافع الإنسانية.

وعلى الرغم أن نواياهما التخريبية الواضحة، يتجاهل البطل كل الإشارات الدالة على ذلك، بل يقدم لهما يد العون ويوفر لهما الأدوات اللازمة لتنفيذ خطتهما، معتقدا أن ذلك سيجنبه الأذى أو يضمن ولاءهما.

وتنتهي الأحداث بتنفيذ الخطة وإشعال الحريق ليدمر المنزل والمدينة، بينما يجد "عمران" نفسه عاجزا أمام العواقب التي كان سببا غير مباشر في وقوعها.

من ناحيته، أعرب المايسترو هيثم مدحت بسيوني، مؤلف موسيقى العرض، عن سعادته بالتعاون مع فريق العمل المسرحي الذي يتناول قضية هامة تتمثل في التواطؤ الأخلاقي باعتباره أحد الأسباب الكامنة وراء إشعال الفوضى والدمار.

وفيما يتعلق بتوظيف الموسيقى، أوضح "بسيوني" أنه تم الاعتماد على موسيقى تحمل طابعا أكثر إثارة واندماجية، بما يتناسب مع روح العرض، مشيرا إلى أنه تم توظيفها بشكل فعال لنقل مشاعر التوتر والغضب والحيرة التي عاشها الأبطال، مما عزز من تأثير الأحداث على المتلقي.

"مشعلو الحرائق" أداء تمثيلي: محمد حمادة، أحمد سمير، عبد الله رفعت، شيري المصري، أسماء خالد، وجهاد محمد.

أشعار محمود خليل، موسيقى وألحان هيثم مدحت بسيوني، كيروجراف محمد مسعد، ديكور مارينا مجدي، تنفيذ ديكور جاسر الفرن، إضاءة تامر صبري، هندسة صوتية، فيديو بروجيكشن محمد المأموني، مخرج منفذ رضوان محمد، ومخرج مساعد ندى المنسي.

وتتواصل الفعاليات مساء اليوم الأربعاء مع عرضين مسرحيين، الأول "تك تك بوم"، في السادسة مساء، تجربة نوعية بيت ثقافة القباري، عن نص المسرحية الموسيقية لجوناثان لارسون، وكتابة ستيفن ليفينسون، ترجمة سحر خميس، وإخراج محمد أشرف.

أما العرض الثاني فيقدم في التاسعة مساء، بعنوان "هاملت.. فات الميعاد"، تجربة نوعية لقصر ثقافة الأنفوشي، عن نص الأديب الإنجليزي ويليام شكسبير، وإخراج فكري سليم.