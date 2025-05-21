فعاليات المهرجان الإقليمي لشرائح المسرح في الغربية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات المهرجان الإقليمي لشرائح المسرح بمحافظة الغربية، في الفترة من يوم 26 مايو الجاري، وحتى يوم 2 يونيو القادم، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتتضمن عروض المهرجان، الذي يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، عددا من العروض، وهي: "الطوق والأسورة"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ويعرض يوم 26 مايو، على مسرح المركز الثقافي بطنطا، يليه العرض المسرحي "المرحوم هو" لفرقة غزل المحلة المسرحية، ويعرض على مسرح 23 يوليو بالمحلة.

كما يستضيف المركز الثقافي العرض المسرحي "الوهم"، لفرقة المركز الثقافي المسرحية، يوم 27 مايو، قبل أن تختتم عروض المهرجان بالعرض المسرحي "الطريق"، لفرقة القومية المسرحية بالغربية، على مسرح المركز الثقافي بطنطا، والعرض المسرحي "جلجامش" لفرقة مسرح 23 يوليو بالمحلة، وذلك يوم 2 يونيو المقبل.

يذكر أن عروض المهرجان الإقليمي لشرائح المسرح بمحافظة الغربية من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، وتقام فعاليات المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبحضور لجنة تحكيم الأعمال المكونة من: "الناقد يسري حسان، والناقد طارق مرسي، ومهندس الديكور يحيى صبيح".