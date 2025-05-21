محافظ شمال سيناء يشيد بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة المصرية في عمليات التنمية

شهد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ورشة عمل تدريبية للسيدات المتطوعات، ضمن الأنشطة التوعوية لمبادرة "معًا بالوعي نحميها"، والتي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك بحضور إحسان غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، ونوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، وعدد من القيادات النسائية.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تؤديه المرأة المصرية في عمليات التنمية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز مكانتها وتمكينها اقتصاديًا، واجتماعيًا، وسياسيًا، في مختلف ربوع الوطن.

وأكد المحافظ أهمية المبادرة في تعزيز الوعي المجتمعي، ومواجهة الشائعات، ونشر الثقافة التوعوية بين المواطنين، باعتبارها إحدى أدوات التماسك الوطني.

كما شدد على أهمية التنمية البشرية، وتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة، من خلال التعاون بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وتناول المحافظ التحديات والتهديدات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدًا على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في القضاء على هذه التحديات، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب في سيناء.

من جانبها، أكدت إحسان غالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أن المبادرة تأتي تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، لافتة إلى أن ورشة العمل استهدفت تدريب 120 سيدة من سيدات المحافظة، لتعزيز مشاركتهن الفاعلة في المجتمع.