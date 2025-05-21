الأمم المتحدة تحذر من خطر انقراض خمس قبائل أصلية في جبال كولومبيا بسبب الجماعات المسلحة

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في كولومبيا يوم الثلاثاء من أن خمس مجموعات من السكان الأصليين في سلسلة جبال مشهورة تواجه خطر "الانقراض الجسدي والثقافي"، وهو تهديد خطير ناتج عن صراعات الجماعات المسلحة على أراضيهم وعدم كفاية الحماية الحكومية.

وقال سكوت كامبل، ممثل المفوضية في كولومبيا، في بيان إن خطر الانقراض الجسدي والثقافي لشعوب السكان الأصليين في سلسلة جبال سييرا نيفادا دي سانتا مارتا هو "مأساة مستمرة يمكننا ويجب علينا منعها".

ودعا كامبل الحكومة الكولومبية إلى حماية جماعات الكوجوي والويوا والكانكوامو والأرهواكو والإتي ناكا، والتي يبلغ عدد سكانها مجتمعين حوالي 54 ألفا و700 شخص.

وجاء بيان كامبل بعد زيارة إلى منطقة سييرا نيفادا، حيث التقى مسؤولو الأمم المتحدة بممثلين عن هذه القبائل الأصلية.



وقال كامبل: "هذه الجماعات تتعرض لهجمات قاسية ومتنوعة من جماعات مسلحة غير حكومية"، مشيرا إلى "العواقب المدمرة على حياتهم وأراضيهم وسيادتهم وحكمهم الذاتي وروحانيتهم".

وفي عام 2022، أدرجت منظمة اليونسكو المعرفة التراثية لهذه الجماعات في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، مشيدة بـ"الدور الجوهري" الذي تلعبه تقاليدهم في الحفاظ على سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، وهي سلسلة جبلية تنبثق مباشرة من البحر الكاريبي وتصل قممها المغطاة بالثلوج إلى نحو ستة آلاف متر.

لكن منذ سنوات طويلة، يتعرض السكان الأصليون في سييرا نيفادا لهجمات من المستوطنين، والآن من الجماعات المتمردة.

وأوضح كامبل أن هذه الجماعات تفرض حظر تجول على مجتمعات السكان الأصليين وتتدخل في اجتماعاتهم المحلية. وأضاف أن المئات من السكان الأصليين في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا تعرضوا للتهجير القسري، في حين اغتيل زعيم مجتمع من قبيلة الأرهواكو العام الماضي، كما فُقد أحد أفراد قبيلة الكوجوي.