تعليم الإسكندرية يحصد المركز الأول جمهوريًا في المسابقة الثقافية المسيحية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تعليم الإسكندرية حقق إنجازًا لافتًا بحصده 7 مراكز على مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية المسيحية، حيث فازت المرحلة الابتدائية بالمراكز الأول جمهوري والرابع والسادس مكرر، فيما حصلت المرحلة الإعدادية على المركز الثاني مكرر، والمرحلة الثانوية على المركزين الثاني والثامن.

كما أحرز تعليم الإسكندرية المركز الأول جمهوريًا على مستوى المعلمين والموجهين.

وأوضح أبوزيد في تصريحاته أن المراكز جاءت على النحو التالي: المركز الأول جمهوري في المسابقة الثقافية المسيحية بفوز الطالب رافائيل رزق جميل في المرحلة الابتدائية بإدارة وسط التعليمية، والمركز الأول جمهوري على مستوى المعلمين والموجهين وأولياء الأمور بفوز دعاء صبحي راغب بإدارة غرب. كما فاز الطالب يوحنا عماد فهمي من إدارة غرب بالمركز الثاني جمهوري في المرحلة الثانوية، والطالبة دميانة جميل زاخر من إدارة غرب بالمركز الثاني مكرر جمهوري في المرحلة الإعدادية.

وفي المرحلة الابتدائية، حصلت الطالبة بربتوا فريد عدلي من إدارة شرق على المركز الرابع جمهوري، والطالبة ميرونا هاملت إسحاق من إدارة شرق على المركز السادس مكرر.

وفي المرحلة الثانوية، فازت الطالبة مهرائيل ناجي نجيب من إدارة منتزه ثان بالمركز الثامن جمهوري.

وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتكريم ميرفت كميل، موجه عام التربية المسيحية، وجميع الفائزين، في إطار التقدير لهذا الإنجاز في المسابقة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الكنيسة المصرية، حيث يتم التنسيق لها بين لجنة التربية الدينية المسيحية بالمجمع المقدس، ومقررها نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد، وتوجيه التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يقوم قداسة البابا تواضروس الثاني، في وقت لاحق، بتسليم جوائز المسابقة للفائزين.