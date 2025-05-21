وزير الزراعة الياباني يستقيل من منصبه

اضطر وزير الزراعة الياباني، للاستقالة اليوم الأربعاء؛ بسبب التداعيات السياسية لتصريحاته الأخيرة التي قال فيها إنه "لم يضطر أبدا إلى شراء الأرز"؛ لأنه حصل عليه من أنصاره كهدايا.

وتأتي الاستقالة فيما يكافح الجمهور وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية التقليدية في البلاد إلى مستويات قياسية.

وجاء تعليق تاكو إيتو، الذي اعتبره الكثير من اليابانيين غير متوافق مع حقائق اقتصادية، في ندوة، جرى عقدها يوم الأحد الماضي للحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يقود حكومة أقلية متعثرة.

ويمكن أن تشكل تلك الزلة مشكلة أخرى للحزب قبل انتخابات وطنية من المقرر أن تجرى في يوليو.

ويمكن أن تؤدي خسارة كبيرة إلى تشكيل حكومة جديدة أو إلى استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

وقال إيتو، للصحفيين بعد تقديم استقالته في مكتب رئيس الوزراء: "لقد أدليت بتصريح غير لائق على الإطلاق في وقت يعاني فيه المستهلكون من ارتفاع أسعار الأرز.. وكانت استقالة إيتو هي الأولى تحت قيادة إيشيبا التي بدأت في أكتوبر".