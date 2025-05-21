وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا

بينما أشاد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو باستئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، نفى مناقشة الولايات المتحدة لتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا.

وقال روبيو، للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة سعيدة برؤية استئناف ادخال الأغذية إلى غزة"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأشار روبيو إلى تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس خطة لنقل سكان غزة إلى ليبيا، قائلاً: "لم تناقش الولايات المتحدة ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا، لكنها سألت دولاً أخرى في المنطقة عما إذا كانت منفتحة على قبول أشخاص من غزة".

ويأتي تصريح روبيو في أعقاب ما كشفه مصدر دبلوماسي فلسطيني لقناة "سكاي نيوز عربية" في وقت سابق، حول أن الحكومة الليبية رفضت رسميا أي مقترح لاستقبال نحو مليون فلسطيني من غزة مقابل الإفراج عن أموال ليبية مجمدة في الخارج.

وشددت الحكومة الليبية، بحسب المصدر، على أن موقفها ينسجم مع الموقف العربي الرافض لتهجير أو توطين الفلسطينيين، مؤكدة أن سياساتها تجاه القضية الفلسطينية تنطلق من المبادئ والقيم التي يؤمن بها الشعب الليبي.

كما وصف المصدر التقارير المتداولة حول موافقة ليبية على استضافة فلسطينيين بأنها "أخبار مختلقة لا أساس لها من الصحة"، في توافق تام مع ما صدر عن السفارة الأميركية لدى ليبيا، التي وصفت تلك المزاعم بأنها "مجرد خطط مزعومة وأخبار غير صحيحة".