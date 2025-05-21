الشرطة الهولندية تعثر على جثث داخل سيارة خلال بحث عن طفلين مختفيين

عثرت الشرطة الهولندية على سيارة بها عدة جثث خلال بحثها عن طفلين مفقودين في شمال شرق البلاد، حسبما أعلنت السلطات في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) إنه من المحتمل أن تكون الجثث تعود للطفلين جيفري / 10 سنوات/، وإيما /8 أعوام/ اللذين فُقدا منذ عدة أيام.

وكان يُعتقد أن والدهما /67 عاما/ قد أخذهما، حيث ترك خلفه رسالة تشير إلى نيته في إنهاء حياته وحياة الطفلين.

وعُثر على السيارة، التي قالت الشرطة إنها تطابق مواصفات السيارة التي كان يقودها الأب، مغمورة في المياه بالقرب من بلدة فينسخوتن، القريبة من الحدود الألمانية. وشوهدت سيارة الأب آخر مرة في المنطقة يوم السبت.

ولم تؤكد السلطات بعد عدد الجثث الموجودة داخل السيارة. وستقوم الشرطة بانتشال المركبة وفحصها، كما سيتم إبلاغ الأقارب بعد التعرف على هوية الضحايا، وفقا لما صرح به متحدث باسم الشرطة.



وأطلقت السلطات الهولندية عملية بحث واسعة يوم الأحد، شملت فرقا للكلاب البوليسية وزوارق ومروحية، بالإضافة إلى فرق متخصصة في عمليات البحث. ولم تستبعد الشرطة احتمال عبور الأب إلى ألمانيا المجاورة.

وكانت آخر مرة شوهد فيها الطفلان يوم السبت بعد الظهر، عندما اصطحبهما والدهما من بلدة بيرتا الهولندية.