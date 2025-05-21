رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت: جرائم الحرب لا ترتكب في غزة فقط بل في الضفة أيضا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، إنّ تل أبيب لا ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة فقط، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة وبوتيرة يومية.

وندد أولمرت، في مقابلة مع هيئة البث الرسمية، بتصريحات وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي دعا سابقا إلى حرق قرية حوارة شمالي الضفة.

وقال أومرت - مساء الأربعاء: «مَن يدعو إلى حرق القرى (الفلسطينية)، يطلق دعوة للإبادة الجماعية»، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف: جرائم الحرب لا تُرتكب في غزة فقط.. بل يتم ارتكاب جرائم حرب يوميا في الضفة الغربية على يد إسرائيليين، دون أن تمنعها الشرطة أو الجيش أو أنهم يغضون الطرف عنها»، وفق أولمرت الذي ترأس حكومة بين عامي 2006 و2009.

وتابع: «هذه حرب سياسية بلا هدف، لن تعيد أي مختطف (محتجز)، وستؤدي إلى فقدان أرواح جنود».

وتأتي تصريحات أولمرت في ظل تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل، واستمرار حربها على قطاع غزة لليوم الـ 592، والتي ترتكب فيها حكومة بنيامين نتنياهو، إبادة جماعية خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتعقب تصريحات أولمرت، شن رئيس حزب الديمقراطيين المعارض الإسرائيلي يائير جولان، هجوما شديدا على حكومة نتنياهو قائلا إنها تقتل الأطفال كهواية، مشيرا إلى أن تل أبيب ستصبح منبوذة بين الأمم.

وصرح جولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مقابلة مع إذاعة «كان بيت» الإسرائيلية بأن «إسرائيل في طريقها لتصبح دولة منبوذة بين الأمم»، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.