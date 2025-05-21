 مقتل 26 مسلحا ماويا في اشتباك بإحدى الولايات وسط الهند - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 26 مسلحا ماويا في اشتباك بإحدى الولايات وسط الهند

نيودلهي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 2:09 م

ذكر مسئولون هنود، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 26 ماويا قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن في الغابات على الحدود بين منطقتي نارايانبور وبيجابور في ولاية تشاتيسجار وسط الهند.

وأضاف المسئولون، أن أحد مؤيدي الشرطة لقي حتفه وأصيب أحد أفراد الشرطة في تبادل إطلاق النار، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم الأربعاء.

ووقع الاشتباك في غابات كثيفة، عندما كان فريق مشترك من الحرس الاحتياطي للمنطقة التابع للشرطة من 4 مناطق يجري عملية ضد الماويين، طبقا لما ذكره نائب رئيس الوزراء فيجاي شارما.

وأضاف شارما، المسئول عن الشئون الداخلية: "قتل أكثر من 26 ماويا، بعضهم على الأرجح من كوادر بارزة، كما قتل أحد أنصار الشرطة وأصيب رجل شرطة في العملية".

وتابع أن عملية التمشيط مازالت جارية.

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