الكرملين: مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا تنفذ بشكل سري

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري، ولا ينبغي أن يكون مفتوحا للجمهور.

وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين: "لكن بطبيعة الحال، معظم هذا العمل (بشأن المذكرة) يجري في وضع منفصل، لا ينبغي الكشف عنه للجمهور لأسباب واضحة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف، أن قائمة الشروط لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيتم إعدادها من قبل الطرفين بشكل منفصل.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول كيفية ارتباط خطة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا بمذكرة التفاهم: "لن أخبركم بالتفاصيل الآن. بالطبع، ستكون هناك قائمة منفصلة من الإجراءات وشروط وقف إطلاق النار.. وهذا ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم روسيا مجموعة واسعة من الشروط لوقف إطلاق النار في الصراع في أوكرانيا، في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال، في وقت سابق، إن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة مع أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أشار بوتين، إلى أن من الضروري إيجاد حلول وسط تناسب الأطراف.