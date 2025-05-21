قوات الاحتلال تطلق النار على وفد دبلوماسي أوروبي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على وفد دبلوماسي أوروبي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين.

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، لوكالة «الأناضول»، إن «جيش الاحتلال أطلق الرصاص لتخويف وترهيب الوفد الدبلوماسي الأجنبي لدى وصوله إلى أحد مداخل مخيم جنين شمال الضفة».

من جانبها، أفادت مصادر لقناة «الجزيرة»، إن إطلاق النار في مخيم جنين استهدف بشكل مباشر 25 سفيرًا ودبلوماسيًا عربيًا وأوروبيًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ121 على التوالي، مع توسيع عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم بهدف تغيير معالمه وبنيته، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه.

وصباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي الشرقي في مدينة جنين بعد محاصرة قوات خاصة لمقهى ومنزل غسان السعدي مالك المقهى في الحي الشرقي.

ونشر الاحتلال آلياته عند مداخل الحي وبالقرب من محطة للمحروقات، ومنعت حركة مرور المواطنين ومركباتهم، واعتقلت كلا من غسان السعدي وإياد العزمي من داخل المقهى بعد مداهمته وتفتيشه.

فيما أصيب فجر اليوم الأربعاء، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية جنوب جنين، حيث جرف الاحتلال البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء في البلدة ونشر جنوده على أسطح المنازل، وداهم عدداً من البنايات وحولها لثكنة عسكرية، وشن حملة اعتقالات في البلدة، كما دمرت جرافات الاحتلال مركبات المواطنين على الشارع الرئيس الذي يربط قباطية بمدينة جنين.