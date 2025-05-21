اصطحب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، سيدة مريضة بسيارته الخاصة إلى مستشفى الرمد بحي شرق مدينة أسيوط، بعد أن استمع إلى شكواها خلال إحدى جولاته الميدانية، من عدم تمكنها من استكمال العلاج اللازم لعينيها على نفقة التأمين الصحي، حيث كانت أجرت عملية جراحية في العين وتلقت 3 جرعات علاجية مقررة ضمن منظومة التأمين الصحي، مؤكدة عجزها عن تحمل التكلفة المالية للجرعات المتبقية.

وفي استجابة فورية، اطلع المحافظ على تقاريرها الطبية، وقرر اصطحابها بسيارته إلى مستشفى الرمد، حيث تابع بنفسه إجراءات الكشف والفحوصات، وناقش الفريق الطبي لضمان توفير الرعاية الطبية الشاملة لها كما وجه بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي لتغطية تكاليف العلاج على وجه السرعة.

من جانبها، أعربت المريضة عن امتنانها لمحافظ أسيوط على اهتمامه الشخصي بحالتها، مؤكدة أن استجابته الفورية أعادت إليها الأمل في استكمال العلاج.

وفي خطوة تؤكد حرصه على تحقيق العدالة الصحية، أصدر المحافظ تعليماته بحصر جميع الحالات المماثلة من المرضى، والتعامل معها من خلال منظومة التأمين أو عبر برامج الدعم الإنساني.

وخلال تواجده بالمستشفى، استمع المحافظ لشكوى أحد المرضى الذي كان بحاجة إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية ويعجز عن تغطية تكاليفها، فوجه على الفور بإجراء الفحوصات المطلوبة على نفقته الشخصية.