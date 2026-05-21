محافظ أسوان يتابع عودة الملاحة النهرية بعد تحسن الأحوال الجوية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، عودة النشاط الملاحي بصورة طبيعية بنطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمحافظة، عقب التحسن النسبي في الأحوال الجوية، وهدوء سرعة الرياح، وتحسن مدى الرؤية، وانحسار العاصفة الترابية والرمال العالقة.

وشدد محافظ أسوان، على استمرار المتابعة اللحظية للأحوال الجوية من خلال أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، والحفاظ على سلامة الملاحة النهرية.

استعادة النشاط الملاحي

ومن جانبه، أوضح المهندس البحري سامي البربري مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه مع هدوء العاصفة الترابية وتحسن الحالة الجوية، تمت استعادة النشاط الملاحي بالمجرى النهري داخل المحافظة، وكامل مسطح وشواطئ وأخوار بحيرة ناصر، مع الالتزام الكامل بقواعد الأمان في أثناء الإبحار والمناورة والمغادرة الآمنة من المراسي، واتخاذ كل احتياطات الأمان طبقًا لقواعد الملاحة الأساسية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بقواعد الملاحة الأساسية، من خلال المغادرة الآمنة من المراسي، واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، بما يحقق الانسيابية في الحركة ويحد من أي مخاطر محتملة.

وأكد البربري، أهمية ترك مسافات بينية آمنة في التتابع الطولي لا تقل عن 150 مترًا، وترك مسافة لا تقل عن 60 مترًا بين المركب والمراكب المبحرة من الجانب، مع عدم زيادة السرعة في المنحنيات الحادة والضيقة.

وشدد على الالتزام بالتنبيه الصوتي عبر السارينة، والتنبيه الضوئي بالأنوار الملاحية طبقًا لقواعد الإبحار الأساسية.