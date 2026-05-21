محافظ سوهاج يدشن مبادرة «قرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة» بقرية نيدة

دشن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات مبادرة "قرية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم، خلال احتفالية أقيمت بمقر الوحدة المحلية للقرية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور كمال سليمان، نائب المحافظ، وعلي بهنس، رئيس مركز ومدينة أخميم، والنائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، والدكتور ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة العمل، ومحمد أبو العجب، مسؤول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الجهات المشاركة، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد محافظ سوهاج أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع الجهات التنفيذية والمجتمعية لتحقيق الدمج الكامل لهم في مختلف مناحي الحياة.

وتضمن برنامج الفعاليات تقديم خدمات مركز خدمة العملاء والتوعية المتنقل من ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب إطلاق حملات توعية، وتنفيذ أنشطة رياضية وفنية بمشاركة كليات التربية الرياضية والتربية النوعية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات لمدرسة دامجة للجميع بمدرسة نيدة للتعليم الأساسي.

كما شهدت المبادرة إقامة معرض للمنتجات والخدمات بمشاركة الجهات المختلفة، وتسليم كراسٍ متحركة وعِصي بيضاء ومعينات حركية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن عقد ندوة كبرى بعنوان "مجتمع بلا حواجز نحو قرية دامجة"، تناولت أهمية نشر ثقافة الدمج المجتمعي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمنت الفعاليات أيضًا عرض فيلم تسجيلي عن المبادرة، وعرضًا لأهم الخدمات المقدمة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من الجهات التنفيذية، إلى جانب فقرات فنية وعروض لملامح مبادرة "نحو مجتمع دامج".

وفي ختام الفعاليات، أكد "راشد"، خلال كلمته التي ألقاها، استمرار المحافظة في تنفيذ المبادرات الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنسانية.

كما شهدت الاحتفالية تسليم 14 عقد عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، والتقاط الصور التذكارية مع المشاركين.