في إطار جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، عقدت هالة عبد الرازق جودة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مساء أمس، اجتماعًا مع أحمد رحومي، مدير برنامج الرعاية بقرية أطفال SOS بالعامرية، وفؤاد هنداوي، مشرف أحد بيوت الشباب بالقرية، لبحث خطة العمل المستقبلية ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة الرعاية داخل القرية.



وخلال اللقاء، استعرض أحمد رحومي رؤية الهيئة لتطوير منظومة الرعاية، والتي تضمنت التوسع في تطبيق نظام البيوت الصغيرة باعتباره من أفضل نماذج الرعاية شبه الأسرية، لما يوفره من بيئة مستقرة وآمنة للأطفال، بما يحقق مصلحتهم الفضلى ويعزز جودة الحياة داخل قرى الأطفال.

كما ناقش الاجتماع أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال رفع كفاءة الأمهات البديلات والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وكافة فرق العمل المعنية برعاية الأطفال، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء المهني والإنساني داخل المؤسسة.

وتطرق اللقاء إلى مقترح تنفيذ برامج تدريب إلزامية للأسر الكافلة قبل إسناد الأطفال إليها ضمن منظومة الأسر البديلة، اعتمادًا على الخبرات المتخصصة التي تمتلكها الهيئة في مجالات التدريب والتأهيل، إلى جانب طرح فكرة إنشاء مركز متخصص للطفولة المبكرة لدعم الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى وفق أحدث الأساليب التربوية والرعائية.

من جانبها، رحبت هالة عبد الرازق جودة بالمقترحات المطروحة، مؤكدة أن المديرية تولي اهتمامًا كبيرًا بكل الأفكار التي تستهدف تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية للأطفال، مشيرة إلى أن دراسة تلك المقترحات ستتم وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وبعد عرضها على الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي لبحث إمكانية تنفيذ المناسب منها.

وشهد اللقاء حضور أميمة عبد العزيز، مسؤولة الرعاية بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حيث دارت مناقشات موسعة حول آليات التطوير والتحديث المستدام لمنظومة الرعاية المؤسسية والأسرية بما يحقق أعلى درجات الحماية والرعاية للأطفال.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وكيل الوزارة مدير برنامج الرعاية بقرية أطفال SOS بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن جميع المقترحات التي تمت مناقشتها، تمهيدًا لعرضها على الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.