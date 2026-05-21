الخميس 21 مايو 2026 4:21 ص القاهرة
وفاة شخصين جراء الإصابة بالدفتيريا في موريتانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 21 مايو 2026 - 3:53 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 3:53 ص

أعلنت السلطات الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس وفاة شخصين جراء إصابتهما بوباء الدفتيريا وأن مصالح وزارة الصحة سجلت ما مجموعه 53 إصابة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة أن مصالح الوزارة تتابع باهتمام الوضعية الوبائية المرتبطة بمرض الدفتيريا في عموم البلاد وذلك بعد تسجيل حالات متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من ولايات البلاد، خصوصا في ولايتي إينشيري وتيرس زمور في شمال موريتانيا.

وأضافت أن مجموع الحالات المبلغ عنها حتى الآن في هاتين الولايتين بلغ 53 حالة، منها 43 تماثلت للشفاء، و8 تحت الملاحظة، وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة إنها ومنذ بداية ظهور هذه الحالات، باشرت تنفيذ استجابة صحية متعددة المحاور، شملت تعزيز الرصد الوبائي، والتكفل بالحالات، وتقصي المخالطين، وتوسيع أنشطة التلقيح، إضافة إلى دعم الجاهزية على مستوى مختلف الولايات.


