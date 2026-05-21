وفاة 3 أشخاص إثر تعرضهم لمادة مجهولة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

قالت سلطات ولاية نيو مكسيكو إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، بينما خضع أكثر من عشرة من المسعفين للعلاج الأربعاء بعد تعرضهم لمادة مجهولة، وذلك عقب استدعائهم إلى منزل شرق مدينة ألبوكيركي للاشتباه في تناول جرعة زائدة من المخدرات.

وقالت شرطة ولاية نيو مكسيكو إن ثلاثة من بين أربعة أشخاص عُثر عليهم فاقدي الوعي داخل المنزل قد توفوا، بينما يتلقى الشخص الرابع العلاج في أحد مستشفيات ألبوكيركي.

وخلال عملية الاستجابة، أوضحت السلطات أن 18 من أفراد فرق الطوارئ تعرضوا للمادة وبدأوا يعانون من أعراض شملت الغثيان والدوار. وتم نقل جميع أفراد الاستجابة الأولية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، حيث وُضعوا في الحجر الصحي ويخضعون للمراقبة.