«رويترز»: ترامب بعث رسالة إلى إيران عبر عمان حذر فيها من هجوم وشيك

قال مسؤولان إيرانيان لوكالة «رويترز»، اليوم الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر سلطنة عمان، أمس الخميس، للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران.

وأفادت «رويترز»، بأن أحد المسؤولين، وقد طلب عدم ذكر اسمه، ذكر أن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران، ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا.

وأوضح المسؤول أن ترامب قد حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على الرد، متابعًا: «لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى آية الله خامنئي في هذه المسألة».

وقال المسؤول الثاني: «أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار، ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب دولية وإقليمية».