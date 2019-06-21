موراي ويصعد لدور الثمانية بمنافسات الزوجي لبطولة كوينز للتنس

عاد النجم البريطاني آندي موراي إلى ممارسة التنس من جديد، بعدما شارك زميله الإسباني فيليسيانو لوبيز الصعود لدور الثمانية اليوم الخميس في منافسات الزوجي ببطولة (كوينز) المقامة بالعاصمة البريطانية لندن.

وأطاح موراي ولوبيز بالثنائي الكولومبي خوان سيباستيان كابال وروبرت، المصنفان رقم (1) في منافسات الزوجي بالبطولة، بعدما تغلبا عليهما بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و6 / 3 أمام جماهير غفيرة في المدرجات.

وأبدى موراي سعادته البالغة بالفوز بالمباراة، حيث قال "كانت الأجواء رائعة. استمتعت بها كثيرا".

أضاف موراي "كان إيقاعي بطيئا نسبيا في البداية، لكنني تحسنت مع استمرار المباراة".

وكانت هذه أول مباراة تنافسية لموراي منذ مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة، إحدى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى مطلع العام الحالي، حيث أشار اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى أن مسيرته الرياضية ربما تنتهي هذا العام بسبب معاناته من إصابة بالغة في الفخذ.

أضاف موراي "إنني محظوظ للغاية لأنني عاودت لعب التنس مجددا. أحب اللعب على هذا الملعب، إنه مكان رائع للعب التنس".

ويأمل اللاعب البريطاني، الذي يمتلك ثلاثة ألقاب في بطولات جراند سلام، في إطالة وقته مع اللعبة البيضاء، بعد خضوعه لجراحة "تسببت في تغيير مجرى حياته"، على حد وصفه.