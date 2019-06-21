تحالف دعم الشرعية في اليمن: استهدفنا مواقع للحوثيين شمال الحديدة

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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" ليلة أمس الخميس عن العقيد المالكي قوله "إن الأهداف شملت خمسة زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وأضاف العقيد المالكي أن "المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد في انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة" .

وتابع أنها "تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية".

يشار إلى أن هناك عقبات امام تطبيق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة والموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الامم المتحدة في نهاية العام الماضي.

وينص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعادة الانتشار المشترك للقوات من تلك المناطق إلى مواقع متفق عليها،وتبادل الأسرى.