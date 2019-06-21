الناطق باسم الحوثيين يتهم قوات هادي بتصعيد اعتداءاتها في الحديدة

قال محمد عبدالسلام، الناطق باسم جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، إن "العدو"، في إشارة إلى القوات الحكومية بمساندة التحالف العربي، تعمد حالياً إلى تصعيد اعتداءاته وخروقاته على محافظة الحديدة (غرب اليمن)، بما فيها الغارات الجوية والاستطلاعية والقصف من الأرض بشكل مستمر.

وأضاف عبدالسلام في بيان نشر عبر حسابه بموقع تويتر: "بعد تنفيذنا خطوة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة من طرف واحد والتي وضعت العدو أمام اختبار حقيقي عن توجهه لتنفيذ اتفاق السويد، عاد مجددا ليماطل في الشروع في تنفيذ الخطوة التالية المتوجبة عليه بناء على ما اتفقت عليه لجنة تنسيق إعادة الانتشار".

واتهم عبد السلام الطرف الآخر (الحكومة الشرعية) باختلاق المبررات والأكاذيب بعد مشاورات السويد، "وتكييل الاتهامات بأننا لم ننفذ أي خطوة بالرغم أن الاتفاق ينص على التنفيذ من الجميع وبخطوات متزامنة".

وأردف بالقول: "حرصا منا على التقدم نحو السلام بدأنا بالتنفيذ ومن طرف واحد وبشهادة الأمم المتحدة وبدلا من أن يكون ذلك دافعا لأطراف العدوان لتنفيذ الاتفاق، اتجهوا نحو العرقلة والتصعيد".

واكد سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سماعهم تبادل إطلاق النار بين مسلحي الحوثيين والقوات الحكومية شمالي الحديدة، في وقت مبكّر اليوم، مع قصف عنيف لعدد من المواقع من قبل مقاتلات التحالف العربي.