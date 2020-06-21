 تأجيل محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو لـ23 يونيو - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة متهمين بأحداث عنف 15 مايو لـ23 يونيو

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:33 م | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2020 - 5:33 م

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين، صادر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان، إلى جلسة 23 يونيو لسماع الشهود والمرافعة.

وأسندت النياية المتهمين أنهما اشتركا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا بتكوين مسيرة بمنطقة 15 مايو ما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بأعمال البلطجة واثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة والانضمام لجماعة ارهابية، وتعد جريمة الانضمام لجمعة إرهابية من أبرز التهم التى تواجه المتهمين بالدعوى.

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