رغم ارتفاع درجة الحرارة أولياء الأمور ينتظرون أمام اللجان

حالة من القلق تسود في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، بسبب امتحان اللغة العربية، وخاصة أسئلة النحو، الذي يمثل "عقدة" لبعض الطلاب على حد قول أحد أولياء الأمور.

ودخل جميع الطلاب لجان مدرسة جمال عبد الناصر وأحمد زويل بدار السلام، دون أية صعوبات بعدما قام بعض العاملين بالمدرسة بتنظيم دخولهم بعد تفتيشهم لمنع دخول أي متعلقات غير مسموح بها.

وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة تجمع عدد من أولياء الأمور أمام اللجنة لدعم أبنائهم والاطمئنان عليهم حال خروجهم من الامتحان، حيث اتخذو الرصيف المقابل للمدرسة مقاعد لهم.

وفي السياق ذاته، قالت إحدى أولياء الأمور إن ابنتها لم تنَم منذ أمس خوفًا من الامتحان ولم تتناول أي شيء في المنزل هي وبعض من زملائها بسبب قلقهم، مشيرة إلى أن الأسر التي بها طالب أو طالبة ثانوي لا تشعر بالتركيز هذا العام وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.