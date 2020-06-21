«تعليم مطروح»: 23 حالة غياب للطلاب في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن 23 طالبا وطالبة فقط تغيبوا اليوم الأحد، عن أداء امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، بقسميها الأدبي والعلمي، مشيرًا إلى عدم تلقي غرفة العمليات أية شكاوي بوجود حالات غش أو شغب.

وأوضح أن إجمالي الطلاب الذين كان من المقرر حضورهم اليوم الأحد، لأداء امتحان مادة اللغة العربية يبلغ 736 طالبا وطالبة موزعين على عشرة لجان على مستوى مراكز المحافظة الثمانية.

كانت مارثون امتحانات الثانوية العامة انطلق اليوم، بامتحان مادة اللغة العربية، ومن المقرر أن يؤدي ٢٣٦١ طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على 15 لجنة ما بين التربية والتعليم والأزهر.