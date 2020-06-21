الرئيس الجزائري يؤكد أن بلاده ستقضي على بقايا الإرهاب

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أن بلاده ستقضي على بقايا الإرهاب، معربا عن تعازيه في استشهاد جندي خلال اشتباكات مع جماعة ارهابية، شمالي البلاد.

وقال تبون عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد "فقدت الجزائر باستشهاد العريف زناندة مصطفى، شبلا من أشبال الأمة ممن سالت دماؤهم في سبيل الوطن المفدى ضد الإرهاب الهمجي".

واضاف تبون "لن تذهب دماء مصطفى ومن سبقوه سدى وسنقضي معا بحول الله على بقايا الإرهاب.تعازيّ الخالصة لأسرة الشهيد و للجيش الشعبي الوطني، سليل جيش التحرير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت اليوم الأحد عن استشهاد جندي أثناء اشتباكات مع جماعة إرهابية مسلحة بولاية عين الدفلى (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد إنه "خلال عملية نصب كمين بمنطقة قعدة الحجر، ببلدية طارق بن زياد، بولاية عين الدفلى، اشتبكت قوات الجيش مساء أمس السبت مع جماعة إرهابية مسلحة، مما أسفر عن استشهاد العريف المتعاقد "زناندة مصطفى"، أثناء أدائه لواجبه الوطني".