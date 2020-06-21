أكد حلمي طولان المدير الفني لإنبي، أن التخطيط للموسم الجاري يسير بشكل خاطئ، مضيفا أنه ما المانع من إقامة دوري جديد بعد فترة وتكون قلت ذروت الجائحة (فيروس كورونا).

وقال طولان في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس":«التخطيط للموسم يسير بشكل خاطئ إلى الآن، متى سنبدأ عودة التدريبات، قالوا لنا لا تبدأوا التدريبات إلا بعد "المسحة"، ثم سيخطرونا بالموعد، هذه عشوائية شديدة مثل العشوائية التي اتُخد بها قرار عودة الدوري».

وأضاف:«يقولون أننا نسترشد بالدول الأوروبية، (في إية بالظبط) ؟ .. الدوريات الأوروبية يتبقى لها 6 أو 7 مباريات، وذروت الجائحة انخفضت هناك، نحن قمنا بعمل عكس ما قاموا به، فنحن لدينا 17 مباراة ثم موسم جديد 34 مباراة، والجائحة الآن في ذروتها .. هل هذا يعقل؟ هل تضحون بنا؟».

وواصل:«من يقول كلمة الحق يكون ضد الدولة وليس وطنيا! بالتأكيد لا ، فمن الضروري النقاش، فأنت تقوم بمشاركة 30 أو 40 لاعبا في التدريبات وتقول لي مثل أوروبا، لا أنت لست مثل أوروبا، وعلينا أن ننتظر حتى انخفاض الجائحة».

وأكمل:«الدولة قالت عودة النشاط وليس الدوري، ولا أحد يقول لنا الدولة أقرت بإرجاع الدوري».

وأضاف:«أنا الآن اتحدث عن نفسى لا أتكلم بصفتي مدربا نادي إنبي، أنا أتحدث بصفتي الشخصية وهذا رأيي، أنت تريد أن نلعب والجائحة في قمة ارتفاعها وتضحي بيّ وباللاعبين، قلت ستقوم بعمل مسحة بعد 3 أيام، وفي القادم ماذا ستفعل؟».

وواصل:«أنت لم تحدد لي حينما يصاب لاعبا بالفيروس أين سيذهب؟ .. وهذا الأمر من مسؤولية اتحاد الكرة، الأمور في منتهى الخطورة أنتم تلقونا إلى التهلكة ثم تشاهدوننا في الإعلام والصحافة، ونحن من نمت».

واستطرد:«هناك توقفات في الدوري فهناك 3 أندية تلعب في منافسات إفريقية والإسماعيلي البطولة العربية، وهناك توقفات لتصفيات المنتخب، فنحن سنلعب الدوري كل يومين؟».

وأضاف:«ألمانيا قمة في التخطيط، وفي أول أسبوع بالدوري تواجد 20 لاعبا مصابا، فما بالك باللاعب المصري الغير محترف من الأساس.. كيف سنلعب كل يومين؟ هذه كلها مشاكل، يجب أن تأتي بالمديرين الفنيين ليتحدثوا معك ويناقشوك، لأن في النهاية أنا كمدير فني من أحاسب».

وأتم:«لو أنا صاحب قرار فلا أخرب موسمين، أخرب نصف موسم واستغنى عنه، وهذه ليست المرة الأولى التي نلغى فيها موسمًا، الدوري لن ينتهي قبل شهر 11، فما المانع من إلغاء الدوري وبدء دوري جديد».

وأشار إلى أن لاعبي نادي إنبي سيخضعون لفحوصات كورونا يوم الإثنين، وأن مسألة إجراء المسحات أمر جيد.