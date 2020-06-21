نائب ديمقراطي بارز: مساءلة وزير العدل الأمريكي «مضيعة للوقت»

قال النائب الديمقراطي البارز جيرولد نادلر يوم الأحد إن وزير العدل الأمريكي وليام بار يستحق المساءلة بسبب إقالة مدع عام اتحادي يحقق في ممارسات محامي الرئيس دونالد ترامب لكنه أوضح أن مثل هذا الجهد سيكون "مضيعة للوقت".



وأضاف نادلر، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، لشبكة (سي.إن.إن) أن مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين سيعطل أي جهد من هذا القبيل. وساعد نادلر في قيادة جلسات تحقيق مساءلة ترامب العام الماضي، حسبما ذكرت "رويترز".



وقال: "أعتقد أنه (بار) يستحق المساءلة. إنه بالتأكيد يستحق المساءلة. ولكن مرة أخرى، هذه مضيعة للوقت لأن الجمهوريين في مجلس الشيوخ لن ينظروا في ذلك، ونحن لدينا أساليب أخرى".