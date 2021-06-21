أمريكا وإيطاليا تستضيفان اجتماع التحالف الدولي ضد داعش 28 يونيو الجاري بروما

يشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في استضافة اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي للقضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي، والمقرر يوم 28 يونيو الجاري بالعاصمة الإيطالية روما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس - في بيان اليوم الاثنين - إن "الاجتماع سيبحث الجهود التي يبذلها التحالف من أجل تحقيق هدف القضاء على هذا التنظيم، وسيناقش الوزراء كذلك سبل تكثيف الضغوط على بقايا التنظيم في العراق وسوريا، ومواجهة الشبكات التابعة له في مناطق أخرى، بما فيها القارة الإفريقية".

وأضاف أن المباحثات ستتعرض لتقييم الأولويات بالنسبة لتلك الجهود ذات الصلة بتحقيق الاستقرار، إضافة إلى قضية الإرهابيين المقاتلين من الأجانب، والتصدي لرسائل التنظيم والعمل على تجفيف موارده التمويلية.