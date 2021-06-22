واشنطن: لم نحقق هدف توزيع اللقاحات عالميًا بسبب مشاكل لوجستية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة لم تحقق هدف توزيع اللقاحات على مستوى العالم بسبب مشاكل لوجستية.



وقالت في إفادة صحفية يوم الإثنين: "لدينا الكثير من الجرعات لمشاركتها مع العالم لكن هذا تحد لوجستي هائل".



وأوضحت ساكي أن المشكلات تشمل تمرير اللقاحات من خلال الجمارك وحواجز اللغة ضمن أمور أخرى.



وسُئلت أيضًا عن الدفع هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ لدعم مشروع قانون حقوق التصويت ، "قانون من أجل الشعب"، وقالت ساكي إنه إذا فشل مشروع القانون ، فإنها تتوقع أن يجدد النقاش في الكونجرس حول إنهاء التعطيل ، وهي قاعدة تسمح لأقلية من 41 عضوًا في مجلس الشيوخ (من إجمالي 100) بمنع التصويت على معظم التشريعات.



واضافت ساكي أن جهود الرئيس الأمريكي، جو بايدن لتوسيع الوصول إلى التصويت ستستمر حتى بعد المناقشة هذا الأسبوع. وقالت: "ستكون هذه معركة رئاسته".



وفي حديثها عن تصويت الغد على مشروع قانون حقوق التصويت ، قالت ساكي: " نأمل أن يكون الديمقراطيون موحدين".



وتابعت ساكي إن جو بايدن سيتحدث هذا الأسبوع عن ارتفاع معدلات الجريمة في الولايات المتحدة وما سيفعله لمعالجة قضايا مثل العنف باستخدام السلاح.



وبشأن الجهود التي يبذلها بعض قادة الكنيسة الكاثوليكية لحرمان بايدن من التناول أثناء زياراته الأسبوعية للكنيسة بسبب دعمه لوصول النساء إلى الإجهاض، قالت ساكي إن البيت الأبيض لن يعلق على "الأعمال الداخلية للكنيسة الكاثوليكية" لأن بايدن يرى أن إيمانه شخصي وليس سياسي.