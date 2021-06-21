تجهيز قسم الطاقة الشمسية بالمدارس الثانوية الصناعية في الوادي الجديد

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، البدء في تركيب وحدات للطاقة الشمسية؛ وذلك تمهيدا لإفتتاح قسم للطاقة الشمسية بمدرسة موط الصناعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية.

وقال إنه تم تجهيز القسم بالإضافة لمعمل وورشة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة؛ والتي تهدف إلى تخريج دفعات قادرة على استغلال الطاقة الشمسية واستثمارها على الوجه الأمثل والهدف الأساسي من إنشاء القسم مساعدة الطالب وتدريبه على ما تم دراسته في المناهج؛ لتأهيله نحو احتياجات سوق العمل الحر في هذا المجال في ظل اعتماد عدد كبير من أصحاب المشروعات الزراعية الاستثمارية وغيرها على وحدات الطاقة الشمسية لتوليد التيار الكهربي.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا القسم يأتي تنفيذًا لمبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، للتوجه نحو الاستفادة من الطاقة الشمسية كمصدر طاقة نظيف واقتصادي ودائم لتوليد الكهرباء وأحد المحاور المهمة في التنمية على أرض المحافظة، وسيتم عقد برنامج تدريبي مكثف للكوادر البشرية بالمدرسة إستعدادًا لبدء الدراسة بالقسم العام الدراسي المقبل، في ظل أن هذا القسم يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة بمدارس التعليم الفني لتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل من خلال التعليم الفني قاطرة التنمية في مصر.