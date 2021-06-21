الإصابة تنهي مشوار ديمبلي مع فرنسا في اليورو

تأكد غياب عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، عن الديوك في المباريات المتبقية من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المجر.

ووفقًا لإذاعة «مونت كارلو» الفرنسية فإن ديمبلي لن يتمكن من المشاركة في أي من المباريات المتبقية لمنتخب بلاده في البطولة، بعد تعرضه لإصابة في الركبة، ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وتعرض الجناح الفرنسي لإصابة قوية خلال مواجهة فرنسا والمجر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب خلال منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة «يورو 2020».