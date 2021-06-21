إعصار قوي يضرب ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية

أكد خبراء الأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، وصول إعصار قوي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، إلى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، مع ظهور حطام على شاشات الرادار.

وأفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في شيكاغو، في تغريدة على حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأن السلطات المحلية حثت السكان الذين يعيشون بالقرب من مدينتي دارين وبور ريدج، على بعد نحو 32 كيلومترا جنوب غربي شيكاغو على الاحتماء الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولم تتوافر معلومات عن مدى الضرر والإصابات المحتملة.

وقال خبراء الأرصاد، إنه كان هناك تهديد مستمر بأضرار للرياح مع تحرك خط العواصف فوق إلينوي.

ويتحرك الإعصار حاليا شرقا بسرعة 75 كيلومترا في الساعة.