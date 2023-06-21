أعلنت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا اليس فايدل، اعتزام الحزب تقديم مرشح لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأول مرة في تاريخ الحزب اليميني الشعبوي.

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الحزب سيقدم على هذه الخطوة في ظل نتائج استطلاعات الرأي الحالية التي تظهر ارتفاع شعبية البديل، قالت فايدل لمحطة "آر تي إل / إن تي في"، اليوم الأربعاء: "بالطبع كنا سنتقدم بمرشح للمستشارية حتى بدون نتائج الاستطلاعات".

يذكر أن الموعد المقرر للانتخابات البرلمانية الاتحادية في ألمانيا، سيكون في أواخر صيف أو في خريف عام 2025.

ولم يتقدم حزب البديل بمرشح للمستشارية في الانتخابات السابقة.

وأوضحت نتائج الاستطلاعات في الوقت الحالي، أن نسبة تأييد الحزب بين الناخبين تراوحت بين 18 و20%.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستأخذ على عاتقها الترشح لمثل هذا المنصب.

وقالت فايدل: "أستطيع أن آخذ على عاتقي الكثير من الأشياء، لكن مسألة من سيتقدم لهذا المنصب مسألة مفتوحة تماما".

يذكر أن فايدل، تقود الحزب المعارض بالمشاركة مع زميلها تينو شروبالا.

وجرت العادة، ألا يتقدم بمرشح لمنصب المستشارية في ألمانيا سوى الأحزاب التي تمتلك فرصا واقعية في الفوز بهذا المنصب.

وترفض الأحزاب الأخرى التعاون مع حزب البديل.

وكانت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لصالح محطة "آر تي إي /إن تي في"، في أواخر الأسبوع الماضي، أوضحت أن نسبة تأييد البديل ارتفعت بمقدار نقطتين لتصل إلى 19%؛ ليحتل البديل المركز الثاني في قائمة أقوى الأحزاب في ألمانيا، متقدما على حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 18%.