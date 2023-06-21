النائب الأول لحزب حماة الوطن: المنافسة السياسية لا تخلق المناخ الملائم لتحقيق التنمية الشاملة

أكد النائب أحمد العوضى النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن المنافسة السياسية لا تعمل على خلق المناخ السياسى الملائم من العمل سويا لتحقيق التنمية الشاملة، ولكن الحاجة إلى التعاون الدائم بين الأحزاب والقوى السياسية خطوة هامة لدعم التنمية وهو ما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال الحوار الوطنى بين جميع الأطراف ليُعيد لحمة جميع الأطراف من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك فى كلمته بالمرحلة الأولى في ملتقى الأحزاب السياسية، بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

وأكد العوضى، أن حزب حماة الوطن يسعى دائما أن يكون رائد وذارع أساسي فى التنمية المستدامة مع الدولة المصرية والانتقال للجمهورية الجدية قائم على الشمولية والعدالة والمساواة، وذلك من خلال المشاركة بالفعاليات والأنشطة التى يُطلقها الحزب من خلال الأمانات المختلفة من أجل الارتقاء بحياة المصريين.