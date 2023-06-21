المبعوث الرئاسي الفرنسي يبحث فى بيروت سبل الخروج من الأزمة اللبنانية

وصل بعد ظهر اليوم الأربعاء، إلى بيروت، الوزير الفرنسي السابق والمبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، في زيارة يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السياسيين، تتناول ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عيّن في يونيو الحالي لودريان، ممثلاً شخصياً له لإجراء مباحثات مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان، على أن يقدّم لودريان مقترحات في هذا الشأن إلى وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية ورئيس الجمهورية الفرنسية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.

ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي منذ ذلك الحين، ولم يتمكن المسئولون اللبنانيون من إجراء الإصلاحات المطلوبة للوصول إلى التعافي الاقتصادي.