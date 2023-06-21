مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تستبق اقتحامات المُستوطنين للأقصى باقتحام المُصلى القبلي

استبقت عناصر من مُخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، باقتحام المُصلى القبلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.