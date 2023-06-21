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تايوان تعلن إبحار حاملة طائرات صينية عبر المضيق

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يونيو 2023 - 10:54 ص

ذكرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة حاملات طائرات صينية بقيادة السفينة شاندونغ أبحرت عبر مضيق تايوان، وسط تصاعد التوتر العسكري بشأن الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقالت الوزارة إن شاندونج، التي دخلت الخدمة في 2019 أبحرت في اتجاه الجنوب عبر الجزء الغربي من المضيق، مضيفة أنها أرسلت "قوات مناسبة" لمراقبة الأنشطة الصينية، وفقا لوكالة رويترز.

وتعمل حاملة الطائرات في غرب المحيط الهادي، وشاركت في تدريبات عسكرية صينية حول تايوان في أبريل.

وكثفت الصين، التي لم تستبعد أبدا استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي لإجبارها على قبول السيادة الصينية.

وترفض تايوان بشدة مزاعم سيادة بكين وتتعهد بالدفاع عن نفسها إذا وقع أي هجوم عليها.


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