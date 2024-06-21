قالت السلطات الروسية، الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب عدد آخر جراء هجمات بواسطة مسيرات أوكرانية خلال الليل استهدفت مصفاة نفط في جنوب روسيا وأيضا شبه جزيرة القرم.

وتم استهداف اثنتين على الأقل من مصافي النفط في جنوب روسيا وإلحاق أضرار بهما، جراء هجوم سرب من الطائرات المسيرات، في هجوم هو الأضخم من نوعه منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على منصة تليجرام إنه تم اعتراض وتدمير 70 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود و43 مسيرة فوق منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، دون الإشارة إلى العدد الإجمالي للمسيرات التي شاركت في الهجوم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف على قناته على تليجرام "تضررت المباني الإدارية على أراضي مصفاة نفط في منطقة سيفيرسكي بمنطقة كراسنودار، حيث توجد مصافي أفيبسكي وإلسكي، جراء هجوم المسيرات".

وأفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ، في وقت سابق، بإصابة شخصين إثر سقوط مسيرة على أراضي مصفاة إلسكي.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرات حربية روسية دمرت ست مسيرات بحرية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود خلال الليل.

وكان حريق قد اندلع في مصفاة نفط بإقليم كراسنودار في جنوب روسيا، بعد هجوم يشتبه في أنه تم شنه بواسطة طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، حسبما أعلنت السلطات الروسية في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وأصيب شخصان جراء الهجوم، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء في وقت مبكر من اليوم الجمعة، نقلا عن المركز الإقليمي للتعامل مع الأزمات. وقال المركز إنه تم إخماد الحريق.

وتسبب هجوم آخر بطائرة مسيرة في المنطقة صباح اليوم الجمعة في وقوع أضرار بمحطة للحافلات في يوجني ومصنع في مدينة كراسنودار بجنوب روسيا.

وأصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر سقوط حطام طائرة مسيرة، وفقا للتقرير.

من جانبها، استهدفت روسيا أوكرانيا بأربعة صواريخ كروز خلال الليل، ولكن تم اعتراضها جميعا، حسبما قال سلاح الجو الأوكراني صباح اليوم الجمعة.



