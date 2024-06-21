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يقدم موقع الشروق تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وفاركو في القاء المؤجل من الجولة الـ12 والمقرر لها في السابعة مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وناصر منسي.

فيما يخوض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عزمي غوما - ياسين السيد - محمود البدري - أحمد جمال.

خط الوسط: أحمد البحراوي – كنجسلي سوكاري – أحمد فؤاد – محمود جهاد.

خط الهجوم: سيف تيري - شكري نجيب

ويتواجد على مقاعد بدلاء فاركو كل من: "محمد نديم ورامي صبري ومحمد فخري وعمرو جمال وعمرو ناصر ووليد مصطفى ووليد علي ومحمد عز ومحمود عماد".

الشوط الأول

د3.. انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى للزمالك عن طريقة محمد شحاتة بعد مرور من أكثر من لاعب ولكن يتدخل مدافع فاركو ويشتتها بعيدا

د10.. انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين

د11.. فاركو يطالب بركلة جزاء على حمزة المثلوثي بعد محاولة من سيف تيري لاعب فاركو لتخطي المثلوثي داخل منطقة الجزاء وتصطدم بيده ليعود الحكم لتقنية الفيديو الذي فرر بعدها استئناف اللعب لوجود اليد في وضعها الطبيعي

د15.. مصطفى شلبي يسجل هدف التقدم للزمالك