إسرائيل تقصف منشأة أبحاث نووية إيرانية في أصفهان

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف منشأة أبحاث نووية إيرانية خلال الليل، كما قتل 3 من كبار القادة الإيرانيين، في هجمات مستهدفة فيما دخلت الحرب بين الدولتين أسبوعها الثاني.

وكان يمكن رؤية الدخان يتصاعد في وقت مبكر اليوم، من منطقة قريبة من الجبال في أصفهان، حيث قال مسئول محلي، إن إسرائيل هاجمت منشأة الأبحاث النووية على موجتين.

وكان الهدف موقعين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي.

وجاءت الهجمات بعد قصف مواقع أخرى للإنتاج أجهزة الطرد المركزي في الأيام الماضية، بحسب ما قاله مسئول عسكري إسرائيلي، اشترط عدم الكشف عن هويته بموجب إرشادات الجيش للتحدث مع الصحفيين.

وكان هذا الهجوم الثاني على المنشأة في أصفهان، والتي قصفت في الأربعة وعشرين ساعة الأولى من الحرب في إطار هدف إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني.

وأكد أكبر صالحي معاون الشئون الأمنية في محافظة أصفهان، أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بالمنشاة دون أن تسفر عن خسائر بشرية.

وأطلقت إيران، موجة جديدة من المسيرات والصواريخ على إسرائيل، ولم ترد تقارير على الفور بوقوع أضرار ضخمة وقد وصفها المسئول الإسرائيلي بـ"وابل صغير" الذي جرى اعتراضه بشكل كبير بالدفاعات الإسرائيلية.

وقال المسئول، إن جزءا من أن الهجوم الإيراني الليلي كان صغيرا نسبيا هو أن الجيش الإسرائيلي يستهدف منصات الإطلاق ويُقدر الآن أنه قضى على أكثر من 50 % منها.

وقال جهاز الإسعاف التابع للاحتلال الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء)، اليوم السبت، إن مسيرة إيرانية قصفت مبنى من طابقين في شمال إسرائيل، دون وقوع خسائر بشرية.