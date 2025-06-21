ضبط مصنع تصرف في 236 أسطوانة غاز مدعم بالمحلة الكبرى

تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط مصنع خاص بتعبئة أسطوانات الغاز، لتصرفه في 236 أسطوانة غاز منزلي مدعم، وتهريبها للبيع في السوق السوداء بهدف التربح المالي غير المشروع.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين ومحاربة الغش بكل أنواعه حفاظًا على المواطن.

وتم تشكيل حملة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بناحية مركز المحلة الكبرى برئاسة أحمد أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومفتشي الرقابة التجارية: أحمد فاروق، ومحمد فوزي، وحمادة ندا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع تعبئة غاز بالمحلة الكبرى، وذلك لتصرفه في 236 أسطوانة غاز منزلي صغيرة الحجم سعة 12.5 كجم، معبأة ومملوءة بالغاز، مخالفًا بذلك المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومعدلاته، والقرار رقم 184 لسنة 2017، وذلك لتصرفه في تلك الكمية وبيعها في السوق السوداء بغرض التربح السريع غير المشروع.

وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحضر، وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.