محافظ المنوفية يشدد على المتابعة المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة وتذليل أي عقبات

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، على المتابعة المستمرة لسير امتحانات الثانوية العامة وتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، مع توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان بما يضمن أداء الامتحانات في هدوء وانضباط.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ، اليوم الأحد، لعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستي الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسي "الثانوية القديمة بنات" والإعدادية الثانوية الرياضية بنات بمدينة شبين الكوم؛ لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية في أول أيام الامتحانات.

واطمأن المحافظ، على انتظام أعمال الامتحانات وتوافر التجهيزات اللازمة داخل اللجان، والتزام القائمين عليها بالإجراءات التنظيمية، مؤكدًا أهمية توفير المناخ الملائم للطلاب لمساعدتهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأوضح أن الطلاب يؤدون اليوم امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد بمحيط اللجان، والتعامل الفوري مع أي إشغالات، وتكثيف أعمال النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمدارس.

وأشار المحافظ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي معوقات، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية.

يُذكر أن محافظة المنوفية جهزت 104 لجان امتحانية لاستقبال 46 ألفًا و818 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.