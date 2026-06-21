تنظم ديوان للنشر، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية «أحلام ومآسي» للكاتب بلال علاء، وذلك يوم الأحد 28 يونيو، في فرع ديوان مصر الجديدة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتأتي المجموعة القصصية بوصفها محاولة لترجمة مشاعر جيل يبحث عن المعنى وسط واقع متغير، ويلجأ إلى الأحلام باعتبارها مساحة للتأمل والهروب ومواجهة الأسئلة الوجودية والإنسانية.

ومن المقرر أن يدير المناقشة الكاتب طلال فيصل، بحضور مؤلف الكتاب، حيث يتناول اللقاء الأفكار والقضايا التي يطرحها العمل، وتجربة الكاتب في التعبير عن هواجس جيل كامل بين الأحلام والخيبات والبحث المستمر عن الذات.

في قصص «أحلام ومآسي»، ومع تكرار صوت الراوي والأماكن والأسماء، نجد أنفسنا في عالم واسع أقرب إلى الرواية أو المتوالية القصصية.

تأخذنا هذه المتوالية في رحلة داخل أعماق جيل واجه تغيرات كبرى، من خلال صوت راوٍ يشعر بالحيرة والقلق تجاه وجوده، ويحاول جاهدًا أن يفهم نفسه من خلال نظرة الآخرين إليه، لكنه يكتشف في كل مرة أنه يعيش غربة مُرَّة رغم وجوده في مدينته ووسط أصحابه وحبيباته.

تتنقل القصص بنعومة بين واقعنا اليومي بتفاصيله الكئيبة والخيال بكائناته الجميلة، وترسم بأسلوب ساخر حزين ملامح الحب والوحدة والبحث عن الأمان في عالم سريع التغيير. إنها محاولة لترجمة مشاعر جيل يهرب إلى الأحلام بحثًا عن المعنى.”