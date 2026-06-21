البحيرة تناشد المواطنين تقنين أوضاع أراضي الدولة قبل انتهاء المهلة

أكدت محافظة البحيرة ضرورة سرعة تقدم المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة بكل المراكز والمدن بطلبات تقنين أوضاعهم، عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم، أن آخر موعد لتلقي طلبات التقنين هو 18 يوليو 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وشددت المحافظة على أهمية التزام المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات التقديم خلال الفترة المحددة، مؤكدة أنه عقب انتهاء المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة الخاصة، مع تحرير المحاضر الجنائية واسترداد الأراضي المعتدى عليها وما عليها من إشغالات أو منشآت، تنفيذًا لأحكام القانون.

ولفتت المحافظة إلى أن التقديم ومتابعة إجراءات التقنين يتمان إلكترونيًا من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة عبر الرابط التالي: https://nplr.estrdad.gov.eg/

وأضافت أن المنصة تتيح للمواطنين متابعة جميع مراحل طلب التقنين، بدءًا من تقديم الطلب وحتى تحرير العقد النهائي وسداد المستحقات المقررة، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحقيق الشفافية وسرعة الإنجاز.