مستشفى سمنود ينقذ شابا من الموت المحقق بعد تعرضه للدغة مجهولة

قال الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن فريقًا من أطباء العناية المركزة بقسم الباطنة بمستشفى سمنود العام بمحافظة الغربية نجح فى إنقاذ شاب من الموت المحقق بعد توقف عضلة القلب وإصابته بنزيف حاد، إثر تعرضه للدغة غير معلوم مصدرها بإحدى قرى مركز سمنود.

كان مستشفى سمنود العام قد استقبل شابا يبلغ من العمر 19 عاما، فى حالة صحية سيئة ويعانى من توقف عضلة القلب، ونزيف حاد بعد تعرضه للدغة غير معلوم مصدرها، وبعد محاولات تم إدخاله لقسم الطوارئ، وحاول الأطباء إيقاف النزيف، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، ووفرت صيدلة المستشفى 25 مصلا مضادا للدغات الثعابين.

وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة تم إعطاء المريض أكياس البلازما اللازمة، وقام الفريق الطبى بمتابعته حتى تماثل للشفاء.