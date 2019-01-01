أصدر البنك التجارى الدولى خطابات ضمان بحوالى 62.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجارى مقابل 66.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضى 2018.

وبلغت الاعتمادات المستندية التى قام البنك باصدارها لعمليات التصدير والاستيراد 4.7 مليار جنيه مقابل 4.1 مليار جنيه فى نهاية 2018.

وعلى جانب آخر ارتفعت محفظة القروض العقارية لتصل إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية الشهر الماضى مقابل 876 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2018.

كما ارتفعت محفظة القروض الشخصية بنهاية يونيو لتصل إلى 19 مليار جنيه مقابل 17.1 مليار جنيه فى نهاية 2018 بارتفاع 1.9 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر حقق البنك صافى ربح قدره 5.355 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بزيادة 21%، مقارنة بذات الفترة من عام 2018 حيث بلغ 4.424 مليار جنيه.

و بلغ الربح قبل الضرائب ما يقارب 7.4 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2019، مقابل 5.9 مليار جنيه فى يونيو 2018، ليحقق نموا قدره 25%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 18%، لتبلغ 10.81 مليار جنيه، مقابل 9.15 مليار فى ذات فترة المقارنة، وجاءت مصحوبة بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 27%، فى حين تراجع صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 38%.

ونجح البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، فى زيادة محفظة أصوله (إجمالى الميزانية) بنسبة 6% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 361.313 مليار جنيه فى يونيو 2019، مقابل 342.461 مليار جنيه يونيو 2018.



وسجل صافى الدخل من العائد 10 مليارات جنيه فى يونيو 2019، مقابل 7.8 مليار جنيه فى يونيو 2018، بينما بلغ صافى الدخل بخلاف العائد 805 ملايين جنيه، مقارنة بحوالى 1.3 مليار جنيه فى ذات الفترة.

وارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 19%، لتسجل 24.4% فى يونيو المنصرم، مقارنة بنسبة بلغت 20.6% فى يونيو قبل الماضى.