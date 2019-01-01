ننشر تفاصيل احتفال الإذاعة المصرية بثورة 23 يوليو

أعدت الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بثورة 23 يوليو، تبرز من خلالها الضرورات التي أدت إلى قيام الثورة، وأهم الإنجازات التي حققتها، وكيف انعكست على الوطن والمواطن، وكيف وضعت مصر على طريق التنمية والبناء.

وتقدم شبكة صوت العرب على مدار اليوم العديد من البرامج والفترات منها فترات "علامة في تاريخ أمة" و"بالعربي"، و"صباح الخير ثورة يوليو"، بالإضافة إلى مناقشة إبداع ثورة يوليو الفني والثقافي.

فيما تشمل خطة شبكة البرنامج العام بإذاعتيه إذاعة البرنامج العام وإذاعة الكبار للاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة واستضافة لمجموعة كبيرة من المتخصصين في هذا الشأن، ومنهم: هدى جمال عبدالناصر، ولواء محمود خلف، وعاصم الدسوقي، واللواء نصر سالم، وجمال شقرا أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس.

وتتضمن الاحتفالية أيضا الأبعاد الثقافية والفنية لثورة يوليو وإنجازاتها في النهوض بالثقافة والفن، ومن أبرز ضيوف هذا المحور الشاعر جمال بخيت، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

وتتضمن الاحتفالية مجموعة من البرامج الخاصة والأعمال الدرامية، منها برنامج "البداية" تأليف وإخراج رضا سليمان بطولة محمد وفيق والمرسي أبو العباس، و"أيام مصرية" تأليف عبدالوهاب قتاية، إخراج سمير زين بطولة أشرف عبدالغفور وثروت رضوان، بالإضافة لحلقة من "منوعات درامية" مع عمر بطيشة وتمثيلية بعنوان "أمواج البحيرة" وسهرة بعنوان "أمل الأحرار".

وتضم خطة شبكة الشباب والرياضة للاحتفال بعيد ثورة يوليو المجيدة على مجموعة من البرامج والفترات المفتوحة منها "موسيقى في الحي الشرقي" مع د. أيمن شعراوي حول تراث يوليو الغنائي و"إنسان بدرجة فنان" مع المؤرخ الفني محمد فهمي حول قرارات ثورة يوليو، و"معاك ثورتنا غيرتنا" وتغطية لاحتفالات الجامعات بالمناسبة، و"محتاجين ثورة فكرية" حول أهمية تحديد الطموح وتشجيعه "ياللا مع معتز محسن" حول أثر الثورات في حياة الشعوب، و"كلمة حب" مع اللواء أ. ح عادل العمدة حول الثورة وقيم الانتماء وفترة "سن شباب" حول الشباب والثورة.

وتشمل خطة الشبكة الثقافية للاحتفال بعيد ثورة يوليو على موجات الخدمات الإذاعية الثلاث التابعة للشبكة وهي إذاعات البرنامج الثقافي والبرنامج الموسيقي والبرنامج الأوروبي المحلي، حيث يقوم البرنامج الثقافي فترة مفتوحة بعنوان "بلا حدود" حول ثورة يوليو في الإبداع الروائي المعاصر مع الكاتب أحمد عادل والناقد معتز حسن وبرنامج "التاريخ في الميزان" مع د. عاصم الدسوقي، أما البرنامج الموسيقي فيقدم مجموعات مختارة من الموسيقات والأغنيات والقصائد منها نشيد "اسلمي يا مصر" أداء كورال الموسيقي العربية، ونشيد "الله أكبر" و"مصر تتحدث عن نفسها" ومنوعات موسيقية لعمر خيرت وعمار الشريعي وياسر عبدالرحمن وعماد الشاروني، كما يحتفل البرنامج الأوروبي بعيد ثورة يوليو خلال فترة استعراض الصباح حول الأسباب التي أدت إلى قيام ونجاح الثورة وجولة حول العالم حول إنجازات ثورة يوليو على المستويات المحلية والقارية والدولية.

وتقدم شبكة الإذاعات الإقليمية من خلال إذاعاتها الـ12 تغطية خاصة تبرز المكاسب التي قدمتها ثورة يوليو للوطن والمواطن، فعلى إذاعة القاهرة الكبرى مجموعة من البرامج والفترات منها "القاهرة والتاريخ" و"صور مضيئة"، وتقدم إذاعة شمال الصعيد فترات "من ذاكرة الثورة" و"يوليو دروس وعبر" و"السد العالي ونهضة مصر".

وتقدم إذاعة الوادي الجديد "سباق الزمن" و"طريق التعمير" و"المرأة والثورة"، وتقدم إذاعة القناة "من هنا كانت الحكاية"، وتقدم إذاعة وسط الدلتا برنامجاً خاصاً بعنوان "حتى لا يتسنى" و"المزارع والإصلاح الزراعي" و"ثلاثية الثلاثاء".

وتقدم إذاعة جنوب سيناء "تحية وتقدير" و"على مائدة الحوار"، وتقدم إذاعة شمال الصعيد "صوت الجماهير" وفترة أخرى بعنوان "ولادك يا مصر".

كما تشارك في الاحتفالية شبكة الإذاعات الموجهة بمجموعة من البرامج الخاصة التي تبث بـ34 لغة إفريقية وآسيوية وأوروبية حول الثورة ودورها في دعم حركات التحرر الوطني وكيف ألهمت هذه الثورة كل الثوار في التحرر من الاستعمار والتحرر من التبعية الاستعمارية.