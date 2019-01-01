إغلاق حديقة أمريكية بسبب كثرة زوارها!

أعلنت حديقة «ماكلولين دافوديل هيل»، المزار السياحي الذي يحتوي على حقل من الزهور الصفراء والبيضاء الجميلة، بمدينة ساكرمينتو عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن إغلاق أبوابها إلى أجل غير مسمى بسبب شعبيتها غير المتوقعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت أسرة ريان، المسؤولة عن إدارة الحديقة، والتي أنشأتها عقب شراء قطعة أرض ضمن الأراضي الزراعية في عام 1887، إعلانًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعلن فيه عن الإغلاق: "هذه الشعبية الزائدة هي التي دفعتنا إلى اتخاذ قرارنا بالإغلاق".

وأضافت الحديقة: "توصلنا إلى أن صغر جراج السيارات لدينا وعدم قدرة البنية التحتية للطرق المحلية على التعامل مع أعداد السيارات المركونة، فرض القيود علينا، وخلق مسؤولية لدينا للحفاظ على سلامة وأمن جميع المتضررين".

نظرًا لموقعها الريفي، لم تكن حديقة «ماكلولين دافوديل هيل» مهيأة لاستقبال الزوار الذين سعوا للتنزه والتقاط الصور بين الحقول المليئة بالأزهار، إذ أدى صغر جراج الحديقة لإصطفاف السيارات في الشوارع الرئيسية للبلدة، التي شلت حركة المرور وأضرت بالبيئة.

يقول مايك تيستا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «زيارة سكرامنتو» لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: "نهضة السياحة مع مراعاة كل من الزائر والمقيم أمران مهمان للغاية"، متابعًا: "نحن لا نريد التوسع في السياحة لدينا أن يجلب الصداع لضيوفنا، والأهم من ذلك سكاننا".

وانتشرت الكثير من المنشورات والتغريدات التي تتعلق بشكاوى السكان المحليين من الزحام والإزعاج الذي ضرب المنطقة التي تقع بها الحديقة، على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديدًا «انستجرام».

حديقة «ماكلولين دافوديل هيل» ليست المكان الأول في ولاية كاليفورنيا الذي أغلق بسبب كثرة توافد الزوار والسياح، ففي مارس 2019، ازدهرت أزهار الخشخاش في محمية «أنتيلوبي فالي»، وكثر توافد الزوار المحليين والأجانب لزيارتها، ومع الزحام أُجبر بعض الزوار في اللجوء للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر كالهبوط بطائرة غير قانونية في الحقل، من أجل الوصول إلى الأزهار والتقاط الصور.

وفي عام 2018، وجهت السلطات التايلاندية، صدمة لبعض السائحين، بعدما أعلنت إغلاق خليج مايا الذي اشتهر بعرضه في فيلم الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو "The Beach"، إلى أجل غير مسمى بسبب الأضرار الناجمة عن السياحة.

وفي الوقت ذاته، قرر مجلس متنزه حديقة أولورو الوطنية، بالإجماع منع السائحين من تسلق صخرة "أولورو" الشهيرة فى أستراليا، إثر تفاقم حالة من الغضب لدى السكان الأصليين في أستراليا، عقب تنامي رغبة العديد من السائحين في تسلق الصخرة، على أن يصبح الحظر ساريًا بدءًا من 26 أكتوبر 2019.